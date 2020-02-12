Samsung представил Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом и Galaxy Z Flip с гибким экраном
12 февраля 2020 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung провела 11 февраля в Сан-Франциско презентацию, где представила свои новые телефоны: линейку флагманских устройств Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также складной Samsung Galaxy Z Flip.
Телефоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получили AMOLED-экраны с диагональю 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма соответственно с частотой обновления 120 герц и поддержкой технологии HDR10+, пишет Meduza.
В S20 встроены две широкоугольные 12-мегапиксельные камеры, а также 64-мегапиксельный телеобъектив. В S20+ также дополнительно встроена камера для съемки трехмерных объектов. У S20 Ultra две широкоугольных камеры на 12 и 108 мегапикселей, а также телеобъектив на 48 мегапикселей. Устройства поддерживают запись видео в разрешении 8K.
На моделях доступна функция Space Zoom, в которой объединены гибридный оптический зум и цифровое увеличение с использованием искусственного интеллекта. На S20 и S20+ изображение можно увеличить в 30 раз, на S20 Ultra — в 100 раз.
Система камер телефонов S20 позволяет снимать фотографии в темных помещениях или ночью с меньшим количеством размытия и шума. Для этого устройство объединяет несколько снимков в одну фотографию. Все три устройства имеют процессор Guardian Chip, защищающий от вредоносных атак, от 128 до 512 гигабайт встроенной памяти и от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти, батарею до 5000 миллиампер-часов и модуль 5G. Кроме того, отдельно можно купить карту microSD на один терабайт.
Цена на Galaxy S20 в красном, сером и голубом корпусе начинается от $1000, S20+ в черном, сером и красном корпусе — от $1200, а S20 Ultra в черном и сером цветах — от $1400. Предзаказ можно оформить на сайте компании.
Другой новинкой стал гнущийся телефон Samsung Galaxy Z Flip. Это устройство с 6,7-дюймовый OLED-дисплеем, который при закрытии складывается в небольшой квадрат. В отличие от Galaxy Fold, в новом телефоне используется гибкое стекло, а не специальный полимер. По заявлению производителя, телефон рассчитан на 200 тысяч складываний.
Телефон оснащен небольшим 1,1-дюймовым OLED-дисплеем, на который поступают уведомления, когда устройство закрыто. Этот дисплей также можно использовать как видоискатель для камеры.
Устройство получило три камеры: спереди находится 10-мегапиксельная селфи-камера, а сзади еще две — основная и широкоугольная (обе по 12 мегапикселей). Galaxy Z Flip имеет 64-битный восьмиядерный процессор, 256 гигабайт встроенной памяти и восемь гигабайт оперативной памяти.
Продажи Samsung Galaxy Z Flip начнутся 14 февраля. Цена — от $1380.
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