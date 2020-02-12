«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе

PanARMENIAN.Net - Американский писатель-фантаст Дин Кунц, написавший ряд бестселлеров на тему мистики и ужасов, еще в 1981 году предсказал появление в Китае нового опасного вируса. Писатель угадал даже с городом: в его книге «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness) вирус зарождается в Ухане, как и новый коронавирус COVID-19. Первым об открытии написал 11 февраля портал Zerohedge.

«Чтобы это понять, нужно вернуться в прошлое на двадцать месяцев. Именно тогда один китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали «Ухань‑400» (Wuhan-400), по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно‑исследовательском центре нашей планеты», - говорится в романе.

А вот еще немного о вирусе: «Ухань‑400»– идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, «Ухань‑400» жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя «Ухань‑400» естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта. Вы понимаете, какие у него преимущества?»

И еще немного подробностей: «– Вы хотите сказать, что после использования «Ухань‑400» для уничтожения людей на какой‑то территории китайцам не пришлось бы производить обеззараживание перед тем, как захватить ее?

– Совершенно верно, – кивнул Домби. – И этим преимущества «Ухань‑400» не ограничивались. Носитель становился заразным уже через четыре часа после контакта с вирусом. Это невероятно короткий инкубационный период. Зараженный человек не живет дольше двадцати четырех часов. Большинство умирает через двенадцать. Этот вирус страшнее лихорадки Эбола в Африке. Он обеспечивает стопроцентную смертность. Никто не выживал. Китайцы проверяли его на политических заключенных. Они не смогли найти противоядие или антибиотик, эффективно воздействующие на вирус. Вирус проникает в стволовые клетки мозга и начинает генерировать токсин, который разъедает мозговую ткань точно так же, как кислота разъедает марлю. Он уничтожает ту часть мозга, которая ответственна за основные функции организма. У жертвы перестает биться сердце, отказывают все органы, он теряет способность дышать».

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае на 12 февраля достигло 1113 человек. За день оно увеличилось на 97 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса.