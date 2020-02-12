Microsoft совместно с PicsArt разрабатывает приложение для раскладушки Surface Neo

Microsoft совместно с PicsArt разрабатывает приложение для раскладушки Surface Neo
12 февраля 2020 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft сотрудничает с армянским приложением для редактирования фотографий PicsArt для разработки своего приложения для мобильного устройства с двумя экранами Surface Neo, которое будет работать на Windows 10X - обновленной версии Windows 10, сообщает MSPoweruser.

Отмечается, что программное обеспечение PicsArt для Windows легко настроить для работы с Surface Neo.

В опубликованном видео дизайнеры, разработчики и члены команды PicsArt обсуждают предоставленные устройством Surface Neo уникальные возможности для армянского приложения. Директор PicsArt по управлению продуктами и платформой Питер Батлер отметил, что адаптация приложения PicsArt для двух экранов проходит намного проще, чем они ожидали.

По словам менеджера по продукции PicsArt Лилит Батикян, «Surface Neo меняет правила игры».

PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Это приложение для редактирования изображений, коллажей и рисования, а также социальная сеть. PicsArt позволяет пользователям делать и редактировать изображения, рисовать слоями и делиться своими изображениями с сообществом PicsArt и в других сетях, таких как Facebook и Instagram.

Компания Microsoft в октябре 2019 года представила мобильное устройство с двумя экранами Surface Neo, созданное для повышения продуктивности при работе в Windows 10X – обновленной версии Windows 10, специально созданной, в том числе, для работы с двухэкранными гаджетами. Специальный шарнир соединяет два 9-дюймовых экрана и позволяет их фиксировать в любом положении из 360 градусов. В разложенном состоянии пользовать получает 13-дюймовый дисплей с полноценной функциональностью настольного ПК. Кроме того, к Surface Neo можно подключить съемную клавиатуру, стилус Surface Pen и беспроводные Bluetooth мыши.

Материалы по теме:
Армянский PicsArt – в числе самых часто скачиваемых приложений в App Store
 Самое значимое
Армения разработает собственный дрон для посадки лесовАрмения разработает собственный дрон для посадки лесов
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфереПрезидент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиямВ Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца
Facebook обновил лого
Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Эрдоган։ 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов в Идлибе Президент Турции заявил, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям
В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погибли двое военнослужащих Для установления подробностей инцидента ведется следствие
В РФ выздоровел второй пациент с коронавирусом В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе Вирус зарождается в Ухане, как и новый коронавирус COVID-19