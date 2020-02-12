Microsoft совместно с PicsArt разрабатывает приложение для раскладушки Surface Neo

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft сотрудничает с армянским приложением для редактирования фотографий PicsArt для разработки своего приложения для мобильного устройства с двумя экранами Surface Neo, которое будет работать на Windows 10X - обновленной версии Windows 10, сообщает MSPoweruser.

Отмечается, что программное обеспечение PicsArt для Windows легко настроить для работы с Surface Neo.

В опубликованном видео дизайнеры, разработчики и члены команды PicsArt обсуждают предоставленные устройством Surface Neo уникальные возможности для армянского приложения. Директор PicsArt по управлению продуктами и платформой Питер Батлер отметил, что адаптация приложения PicsArt для двух экранов проходит намного проще, чем они ожидали.

По словам менеджера по продукции PicsArt Лилит Батикян, «Surface Neo меняет правила игры».

PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Это приложение для редактирования изображений, коллажей и рисования, а также социальная сеть. PicsArt позволяет пользователям делать и редактировать изображения, рисовать слоями и делиться своими изображениями с сообществом PicsArt и в других сетях, таких как Facebook и Instagram.

Компания Microsoft в октябре 2019 года представила мобильное устройство с двумя экранами Surface Neo, созданное для повышения продуктивности при работе в Windows 10X – обновленной версии Windows 10, специально созданной, в том числе, для работы с двухэкранными гаджетами. Специальный шарнир соединяет два 9-дюймовых экрана и позволяет их фиксировать в любом положении из 360 градусов. В разложенном состоянии пользовать получает 13-дюймовый дисплей с полноценной функциональностью настольного ПК. Кроме того, к Surface Neo можно подключить съемную клавиатуру, стилус Surface Pen и беспроводные Bluetooth мыши.