В РФ выздоровел второй пациент с коронавирусом

В РФ выздоровел второй пациент с коронавирусом
12 февраля 2020 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В России из больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам он получил», — сообщил главврач Сергей Юрчук, пишет РИА Новости.

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.

В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившихся — из КНР. Первого отпустили из больницы 11 февраля.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 12 февраля, в Китае зафиксировали 44,653 подтвержденных случая заболевания, умерли 1113 человек.

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