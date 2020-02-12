Эрдоган։ 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов в Идлибе
12 февраля 2020 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб. По его словам, российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.
«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе», - сказал он, выступая в парламенте, пишет ТАСС.
Эрдоган заявил, что Турция решительно настроена на то, чтобы до конца февраля вытеснить войска Сирии за пределы своих наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб.
Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.
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