Айсберг размером более Еревана откололся от Антарктиды

PanARMENIAN.Net - От ледника Пайн-Айленд, одного из самых быстро тающих ледяных пластов в Антарктиде, откололся очередной огромный айсберг, размером превышающий Ереван (223 кв км).

Ученые из европейского проекта Copernicus наблюдали за ледником с октября 2019 года, когда у его края возникли глубокие трещины, пишет «МИР 24».

11 февраля они, наконец, «отрезали» фрагмент ледника общей площадью 350 кв км.

Айсберги попали в близлежащее море Амундсена. Ученые утверждают, что, поскольку они и раньше являлись плавучими, то не повлияют на рост уровня моря.

Тем не менее, состояние ледового покрова вызывает беспокойство.

В последние 20 лет на леднике Пайн-Айленд и соседнем леднике Туэйтса (его также называют «ледник Судного дня») айсберги стали возникать гораздо чаще. Если раньше это происходило каждые 4-6 лет, то теперь, по данным NASA – почти каждый год: в 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 и теперь в 2020 году.

В результате шельфовые ледники отступают вглубь материка быстрее, чем может образоваться новый лед. Специалисты опасаются, что возникнет цепная реакция: айсберги откалываются от основной массы льда, к открывшимся краям подступает теплая морская вода, таяние ускоряется, ледник становится все более слабым и тонким и в результате теряет все новые ледяные глыбы.