Армянские борцы Артур Алексанян и Геворк Гарибян стали чемпионами Европы
13 февраля 2020 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Риме чемпионате Европы по спортивной борьбе армянские борцы греко-римского стиля 12 февраля завоевали три медали: Артур Алексанян и Геворк Гарибян стали обладателями золота, а Карен Асланян – бронзы.
Так, Артур Алексанян (весовая категория 97 кг) в пятый раз был провозглашен чемпионом Европы. Он одержал разгромную победу над представляющим Италию грузинским спортсменом Николозом Кахелашвили – со счетом 7:1.
Геворг Гарибян (весовая категория 60 кг) встретился в финале с турком Керемом Камалем. Армянский борец одержал победу и завоевал золотую медаль.
Карен Асланян (весовая категория 67 кг) в поединке за третье место победил венгра Кристиана Иштвана Вандзу со счетом 7:5.
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