Армянские борцы Артур Алексанян и Геворк Гарибян стали чемпионами Европы

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Риме чемпионате Европы по спортивной борьбе армянские борцы греко-римского стиля 12 февраля завоевали три медали: Артур Алексанян и Геворк Гарибян стали обладателями золота, а Карен Асланян – бронзы.

Так, Артур Алексанян (весовая категория 97 кг) в пятый раз был провозглашен чемпионом Европы. Он одержал разгромную победу над представляющим Италию грузинским спортсменом Николозом Кахелашвили – со счетом 7:1.

Геворг Гарибян (весовая категория 60 кг) встретился в финале с турком Керемом Камалем. Армянский борец одержал победу и завоевал золотую медаль.

Карен Асланян (весовая категория 67 кг) в поединке за третье место победил венгра Кристиана Иштвана Вандзу со счетом 7:5.