В Китае за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

В Китае за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
13 февраля 2020 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки, с 12 на 13 февраля, в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса, от осложнений умерли 242 человека. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане. Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть, пишет РБК.

Это рекордное увеличение числа погибших от вируса: до сих пор наибольшее увеличение числа смертей за сутки было зафиксировано 10 февраля (103 новых смерти).

Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы: из-за этого число зафиксированных случаев заражения увеличилось.

В частности, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен «клинический диагноз». По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам получать лечение на ранней стадии, что повышает эффектность принимаемых мер.

Так, за сутки в Хубэе было зафиксировано 14,840 новых случаев заражения коронавирусом. 13,436 из них приходятся на столицу провинции. Всего на территории Хубэя заболели 48,206 человек.

В общей сложности врачи зарегистрировали на утро 13 февраля 48,206 случаев заражения новым коронавирусом.

При этом 3441 пациент был выписан из больниц. За сутки их число увеличилось на 802 человека. На лечении до сих пор находятся 33,693 пациента, состояние 5647 из них оценивается как критическое.

Ранее власти Гонконга выдвинули предположение, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Гипотеза родилась после того, как коронавирусом заразилась пожилая женщина, которая не посещала Китай и не контактировала с больными. Однако неделей ранее в больницу с вирусом COVID-19 попал ее 75-летний сосед. Женщина не пересекалась с мужчиной, но их квартиры связывала общая канализационная труба.

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