Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп

PanARMENIAN.Net - Xiaomi представила линейку флагманских смартфонов Mi 10. Из-за эпидемии коронавируса презентация устройств прошла в формате онлайн. Трансляция мероприятия состоялась на странице Xiaomi в Weibo.

Компания выпустила два смартфона: Mi 10 и Mi 10 Pro. Девайсы получили 6.67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц, пишет Lenta.ru.

В левом верхнем углу экрана находится перфорация под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппараты базируются на чипе Snapdragon 865, имеют 8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти.

Устройства линейки Mi 10 поддерживают 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5. Камера модели Mi 10 получила основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора разрешением два мегапикселя каждый. Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.

Также аппараты отличаются емкостью аккумулятора. Базовый флагман имеет батарею на 4780 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 30 ватт, Mi 10 Pro получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 50 ватт.

Флагманы имеют два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio, NFC, порт USB-C, Bluetooth 5.0. Дактилоскопический сенсор встроен в экран устройств.

В начале февраля Xiaomi отменила традиционную презентацию смартфонов. По причине эпидемии коронавируса компания пообещала провести онлайн-мероприятие. 12 февраля стало известно, что из-за угрозы смертельного вируса ежегодная выставка Mobile World Congress в Барселоне не состоится.