Следы неизвестных видов людей обнаружены в ДНК жителей Западной Африки

Следы неизвестных видов людей обнаружены в ДНК жителей Западной Африки
13 февраля 2020 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Американские исследователи предложили способ выявления в ДНК современных людей генов других видов гоминидов, для которого не нужен знать геном «вторженца». Это позволяет искать следы гибридизации Homo sapiens с теми видами, геном которых еще не расшифрован, и даже с такими, материальные свидетельства жизни которых (кости, орудия) пока не обнаружили. Ученые сообщают, что так они уже нашли признаки скрещивания предков современных западноафриканских народов и гипотетической популяции неизвестных гоминидов, пишет N+1 со ссылкой на Science Advances.

Сейчас известно, что предки современного человека скрещивались как минимум с неандертальцами и денисовцами (хотя некоторые считают их подвидом сапиенса или гейдельбергского человека). Два этих вида, в свою очередь, вступали в половые отношения друг с другом. Логично предположить, что представители рода Homo формировали межвидовые пары с кем-то еще. Но если ДНК человека разумного, неандертальцев и денисовцев еще можно извлечь из останков, то генетический материал более древних гоминидов уже сложнее получить.

Чтобы обойти эту проблему, генетики Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали методику поиска генов других видов в ДНК человека, в которой не нужно сравнивать геном того, у кого ищут «чужеродные» гены, с геномом того, от кого он эти гены получил.

Для этого они обучали модель выявлять в ДНК современного человека фрагменты генома неандертальцев и денисовцев и по однонуклеотидным полиморфизмам определять вероятность, что конкретный участок ДНК был получен от какого-либо другого вида. В качестве ДНК современных людей исследователи использовали данные проекта «1000 геномов» по йоруба, менде и еще двум западноафриканским народам (всего 405 полных геномов).

При этом у современных жителей Западной Африки обнаружили от 2 до 19 процентов ДНК, похожей на архаичную, которых не было у неандертальцев и денисовцев. Генетики протестировали несколько демографических моделей, которые могли бы объяснить их наличие, и пришли в выводу, что лучше всего наличие архаичных вариантов генов согласуется с тем, что предки йоруба, менде и двух других западноафриканских народов 43000 лет назад скрещивались с пока неизвестными видами людей, которые отделились от общего ствола еще до появления неандертальцев и денисовцев, 625 тысяч лет назад.

Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен. В целом результаты в очередной раз заставляют задуматься, как формировался облик современного Homo sapiens и, в частности, обратить внимание на то, с какими людьми скрещивались предки различных народов Африки. Об этом пока еще не слишком много известно.

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