Парламент Сирии признал Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Парламент Сирии 13 февраля принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян 1915 года. Об этом сообщает посольство Сирии в РА.

«Совет сирийского народа единогласно признает решение о признании Геноцида армян», - говорится в сообщении.

Резолюцию представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения.

Депутат парламента Сирии армянского происхождения Нора Арисян ранее отметила, что парламенты более 30 стран признали Геноцид армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань памяти жертв величайшего преступления начала 20-го века.

Из числа арабских республик Геноцид армян, помимо Сирии, признал лишь Ливан.