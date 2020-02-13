Парламент Сирии признал Геноцид армян

Парламент Сирии признал Геноцид армян
13 февраля 2020 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Сирии 13 февраля принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян 1915 года. Об этом сообщает посольство Сирии в РА.

«Совет сирийского народа единогласно признает решение о признании Геноцида армян», - говорится в сообщении.

Резолюцию представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения.

Депутат парламента Сирии армянского происхождения Нора Арисян ранее отметила, что парламенты более 30 стран признали Геноцид армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань памяти жертв величайшего преступления начала 20-го века.

Из числа арабских республик Геноцид армян, помимо Сирии, признал лишь Ливан.

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