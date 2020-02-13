Комитет гражданской авиации РА: Армения подпишет с Сирией договор об авиасообщении

PanARMENIAN.Net - Армения и Сирия подпишут в 2020 году соглашение об авиасообщении. Об этом 13 февраля в Национальном собрании РА заявила председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян. Депутаты обсуждают аналогичный документ между Арменией и Иорданией.

Вопрос о воздушном сообщении поднял представитель фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян. По его словам, непонятно, почему нет такого соглашения с Сирией, где проживает крупная армянская община, пишет Sputnik-Армения.

«Мы готовы подписать соглашение. Мы обсудили это с МИД. Соглашение планируется подписать в течение 2020 года», — сказала Ревазян.

По ее словам, у властей Армении нет никаких причин отказываться от договорных отношений с сирийской стороной в сфере авиации.

До конфликта в Сирии армянская диаспора здесь насчитывала 110 тысяч человек и считалась одной из самых крупных. Большая часть общины — порядка 60 тысяч человек, проживала в Алеппо. С начала военных действий в САР, по некоторым оценкам, страну покинули свыше 90 тысяч армян, многие из них нашли приют на исторической родине — в Армении.