Комитет гражданской авиации РА: Армения подпишет с Сирией договор об авиасообщении

Комитет гражданской авиации РА: Армения подпишет с Сирией договор об авиасообщении
13 февраля 2020 - 15:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и Сирия подпишут в 2020 году соглашение об авиасообщении. Об этом 13 февраля в Национальном собрании РА заявила председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян. Депутаты обсуждают аналогичный документ между Арменией и Иорданией.

Вопрос о воздушном сообщении поднял представитель фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян. По его словам, непонятно, почему нет такого соглашения с Сирией, где проживает крупная армянская община, пишет Sputnik-Армения.

«Мы готовы подписать соглашение. Мы обсудили это с МИД. Соглашение планируется подписать в течение 2020 года», — сказала Ревазян.

По ее словам, у властей Армении нет никаких причин отказываться от договорных отношений с сирийской стороной в сфере авиации.

До конфликта в Сирии армянская диаспора здесь насчитывала 110 тысяч человек и считалась одной из самых крупных. Большая часть общины — порядка 60 тысяч человек, проживала в Алеппо. С начала военных действий в САР, по некоторым оценкам, страну покинули свыше 90 тысяч армян, многие из них нашли приют на исторической родине — в Армении.

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Внук Назарбаева попросил убежища в Британии Айсултан Назарбаев просит Лондон защитить его от семьи
Герб Белоруссии подправят: Вместо РФ появится Европа Красная звезда останется и даже увеличится в размерах
Парламент Сирии признал Геноцид армян Резолюцию представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения
Следы неизвестных видов людей обнаружены в ДНК жителей Западной Африки Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен