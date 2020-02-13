С 2022 года в Армении запретят курить в закрытых помещениях и объектах общепита

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении во втором чтении и окончательно принял законопроект «О сокращении и предотвращении ущерба здоровью, вызванного употреблением табачных изделий и их заменителей», согласно которому курения в закрытых общественных местах и всех объектах общественного питания будет запрещено.

За принятие законопроекта проголосовало 76 депутатов Национального собрания РА, против - 17, 7 депутатов воздержались.

Проект предусматривает запрет на употребление табака в закрытых помещениях, будут введены ограничения на курение в общественном транспорте, больницах, поликлиниках и медицинских центрах, образовательных и культурных учреждениях, на детских площадках. Законопроектом предусмотрены определенные правила для реализации, а также внесены ограничения на рекламу табачных изделий.

Законопроектом устанавливаются штрафы за нарушение запрета.

Запрет на курение будет вступать постепенно, сначала в закрытых территориях и постепенно распространится на полузакрытые территории. В частности, запрет на курение в закрытых помещениях объектов общественного питания вступит в силу с 15 марта 2022 года. Запрет на курение в полузакрытых помещениях объектов общественного питания вступит в силу с 1 мая 2024 года. С 1 мая 2020 года вступает в силу запрет на курение в объектах, предоставляющих гостиничные услуги, то есть пансионатах, курортах, санаториях и так далее.

Нарушение запрета на использование или ограничение использования табачных изделий или их заменителей со стороны официальных лиц будет грозить штрафом от 100 до 200-кратного размера минимальной заработной платы, а физическому лицу - в 50-кратном размере. то же нарушение, совершенное должностным лицом в течение 3 месяцев после первого нарушения, влечет за собой двойной штраф.