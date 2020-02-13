Внук Назарбаева попросил убежища в Британии
13 февраля 2020 - 19:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом он сообщил 13 февраля на своей странице в сети Facebook. Причиной, побудившей его просить убежище, Назарбаев назвал то обстоятельство, что на него «пытается давить семья».
Кроме того он сообщил, что владеет информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана». Речь идет о контракте, по которому российский «Газпром» закупает казахстанский газ. Айсултан Назарбаев утверждает, что «там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год». Эти деньги, по его словам, «оседают в Сингапуре», где их делят между собой некая «российская верхушка» и руководство «Газпрома», пишет Deutsche Welle.
«Что касается Казахстана, то прибыль около $700 млн в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», - написал Айсултан Назарбаев.
По его словам, он оказался в центре этой истории, когда его мать Дарига и ее муж Кайрат Шарипбаев захотели забрать контракт себе и стали настраивать Назарбаева против внука.
Официальные лица Казахстана никак не комментировали заявление Айсултана Назарбаева.
Дарига Назарбаева сейчас занимает пост председателя сената Казахстана.
Ранее Айсултан Назарбаев сделал в Facebook еще одно громкое заявление - о том, что приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном. Молодой человек писал, что опасается, что его могут убить, как и Рахата Алиева, который считался его отцом.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Последние новости
С 2022 года в Армении запретят курить в закрытых помещениях и объектах общепита Законопроектом устанавливаются штрафы за нарушение запрета
Комитет гражданской авиации РА: Армения подпишет с Сирией договор об авиасообщении Депутаты обсуждают аналогичный документ между Арменией и Иорданией
Парламент Сирии признал Геноцид армян Резолюцию представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп Из-за эпидемии коронавируса презентация устройств прошла в формате онлайн