Внук Назарбаева попросил убежища в Британии

PanARMENIAN.Net - Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом он сообщил 13 февраля на своей странице в сети Facebook. Причиной, побудившей его просить убежище, Назарбаев назвал то обстоятельство, что на него «пытается давить семья».

Кроме того он сообщил, что владеет информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана». Речь идет о контракте, по которому российский «Газпром» закупает казахстанский газ. Айсултан Назарбаев утверждает, что «там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год». Эти деньги, по его словам, «оседают в Сингапуре», где их делят между собой некая «российская верхушка» и руководство «Газпрома», пишет Deutsche Welle.

«Что касается Казахстана, то прибыль около $700 млн в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», - написал Айсултан Назарбаев.

По его словам, он оказался в центре этой истории, когда его мать Дарига и ее муж Кайрат Шарипбаев захотели забрать контракт себе и стали настраивать Назарбаева против внука.

Официальные лица Казахстана никак не комментировали заявление Айсултана Назарбаева.

Дарига Назарбаева сейчас занимает пост председателя сената Казахстана.

Ранее Айсултан Назарбаев сделал в Facebook еще одно громкое заявление - о том, что приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном. Молодой человек писал, что опасается, что его могут убить, как и Рахата Алиева, который считался его отцом.