«Репортеры без границ»: Рост числа судебных исков против журналистов в Армении вызывает беспокойство

«Репортеры без границ»: Рост числа судебных исков против журналистов в Армении вызывает беспокойство
14 февраля 2020 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность в связи с растущим числом судебных исков против журналистов в Армении.

В организации отмечают, что все больше журналистов вызывают на допросы в связи с их материалами, хотя статья 5-я закона Армении «О средствах массовой информации» гарантирует конфиденциальность их источников.

Согласно статистическим данным, количество судебных исков о клевете или оскорблении утроилось за последние 4 года. Министерство юстиции Армении сообщило о 74 делах в 2019 году против 24 в 2016 году. Судебные иски против журналистов и СМИ обычно инициируются политиками или бизнесменами, а иногда и другими СМИ.

Организация, в частности, отмечает случай с журналисткой 1in.am Соной Арутюнян, которая предстала перед судом за свою запись в Facebook о связи между бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном и новостным сайтом News.am. Суд постановил, что она должна была «процитировать свой источник» и «проверить факты», хотя она просто высказала свое мнение на неофициальной платформе.

При этом организация в своем заявлении отметила, что несмотря на это многие СМИ продолжают публиковать непроверенную информацию, которая впоследствии не опровергается.

Организация указывает на еще один случай в отношении редактора газеты «Жоговурд» Кнар Манукян. Правозащитная организация утверждает, что Манукян стала жертвой преследования за то, что не разглашает свой источник, и ей грозит уголовное преследование.

После бархатной революции 2018 года Армения в рейтинге свободы прессы поднялась на 19 пунктов и заняла 61-е место среди 180 стран.

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Instagram намерен вернуть хронологический порядок в ленте В 2016 году социальная сеть разработала алгоритм, который нарушил хронологический показ публикаций
Пашинян и Алиев примут участие в дискуссии по Карабаху в Мюнхене Обсуждение состоится 15 февраля
Совет французской Академии киноискусств в полном составе ушел в отставку из-за фильма Полански Свой шаг они объяснили желанием успокоить ситуацию
В Telegram теперь можно знакомиться Разработчики переработали страницы профиля и обновили функцию «Люди рядом»