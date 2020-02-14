«Репортеры без границ»: Рост числа судебных исков против журналистов в Армении вызывает беспокойство
14 февраля 2020 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность в связи с растущим числом судебных исков против журналистов в Армении.
В организации отмечают, что все больше журналистов вызывают на допросы в связи с их материалами, хотя статья 5-я закона Армении «О средствах массовой информации» гарантирует конфиденциальность их источников.
Согласно статистическим данным, количество судебных исков о клевете или оскорблении утроилось за последние 4 года. Министерство юстиции Армении сообщило о 74 делах в 2019 году против 24 в 2016 году. Судебные иски против журналистов и СМИ обычно инициируются политиками или бизнесменами, а иногда и другими СМИ.
Организация, в частности, отмечает случай с журналисткой 1in.am Соной Арутюнян, которая предстала перед судом за свою запись в Facebook о связи между бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном и новостным сайтом News.am. Суд постановил, что она должна была «процитировать свой источник» и «проверить факты», хотя она просто высказала свое мнение на неофициальной платформе.
При этом организация в своем заявлении отметила, что несмотря на это многие СМИ продолжают публиковать непроверенную информацию, которая впоследствии не опровергается.
Организация указывает на еще один случай в отношении редактора газеты «Жоговурд» Кнар Манукян. Правозащитная организация утверждает, что Манукян стала жертвой преследования за то, что не разглашает свой источник, и ей грозит уголовное преследование.
После бархатной революции 2018 года Армения в рейтинге свободы прессы поднялась на 19 пунктов и заняла 61-е место среди 180 стран.
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