ВОЗ: 2/3 населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

ВОЗ: 2/3 населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
14 февраля 2020 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.

Модель Лонджини основана на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трех человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый. Карантинные меры могут замедлить распространение коронавируса. Однако эксперт отмечает, что он мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем Пекин ввел необходимые меры.

Точку зрения Лонджини разделяет профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга, который также считает, что вирус может затронуть две трети человечества. Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона подсчитал, что только в Китае каждый день могут заражаться до 50 тысяч человек.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали более 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания, умерли 1383 человек.

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