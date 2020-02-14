Пашинян: Эмиграция из Армении прекращается

Пашинян: Эмиграция из Армении прекращается
14 февраля 2020 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Миграция из Армении прекращается, с 2018 года число граждан РА, обращающихся за статусом в страны ЕС, сократилось более чем вдвое. Об этом на встрече в Фонде Фридриха Эберта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, каким образом изменения в стране влияют на темпы эмиграции.

По его словам, в ЕС число лиц из Армении, ищущих статус, сократилось примерно на 60%.

«С 2018 года у нас есть положительная динамика в показателях въезда и выезда граждан в Армении. В частности, в 2019 году число граждан, въехавших в нашу страну, на 10 тысяч больше», - отметил Пашинян.

Он добавил, что цены на рынке недвижимости Армении выросли, объем ипотечных кредитов по сравнению с 2017 годом удвоился. Премьер выразил надежду, что и в дальнейшем этот процесс будет продолжен.

«Очень хотелось бы сказать, что эмиграция из Армении прекратилась, но скажу, что эмиграция из Армении прекращается. Цифры показывают это», - подчеркнул Пашинян.

Пашинян 13 февраля отправился в Германию с официальным визитом.

Согласно статистическим данным, в январе-сентябре 2019 года число граждан, покинувших Армению, на 9857 превысило число прибывших.

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