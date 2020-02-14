Reuters за плату будет проверять достоверность публикаций в Facebook

PanARMENIAN.Net - В редакционном отделе международного информагентства Reuters появилось новое подразделение, которое будет устанавливать достоверность фото, видео и текстовых публикаций в соцсетях.

Финансировать новое направление будет корпорация Thomson Reuters, которой принадлежит информагентство, и Facebook. Соцсеть сделает это «в обмен на проверку подлинности контента на своей платформе», пишет vc.ru со ссылкой на Reuters.

Отдел участвует в программе Facebook по сторонней проверке фактов, которые публикуются в соцсети, пишет издание.

Reuters прошла необходимую сертификацию Международной сети проверки фактов (International Fact‑Checking Network, IFCN) 7 февраля 2020 года, следует из публикации на сайте IFCN.

Сейчас в новом отделе Reuters четыре человека. Информагентство планирует увеличивать штат. Анализ публикаций проводится согласно общим принципам журналистики: честности, независимости и непредвзятости, уточняет издание. Проверка выборочная. Ее результаты Facebook использует для маркировки недостоверных сообщений. Такие публикации будут опускаться в низ новостной ленты, чтобы ограничить их распространение.

Результаты анализа фактов в соцсетях сотрудники информагентства размещают в блоге. 12 февраля был опубликован отчет, в котором самая старая публикация датирована 27 февраля 2019 года, а самая свежая — 26 января 2020 года.