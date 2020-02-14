Reuters за плату будет проверять достоверность публикаций в Facebook
14 февраля 2020 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В редакционном отделе международного информагентства Reuters появилось новое подразделение, которое будет устанавливать достоверность фото, видео и текстовых публикаций в соцсетях.
Финансировать новое направление будет корпорация Thomson Reuters, которой принадлежит информагентство, и Facebook. Соцсеть сделает это «в обмен на проверку подлинности контента на своей платформе», пишет vc.ru со ссылкой на Reuters.
Отдел участвует в программе Facebook по сторонней проверке фактов, которые публикуются в соцсети, пишет издание.
Reuters прошла необходимую сертификацию Международной сети проверки фактов (International Fact‑Checking Network, IFCN) 7 февраля 2020 года, следует из публикации на сайте IFCN.
Сейчас в новом отделе Reuters четыре человека. Информагентство планирует увеличивать штат. Анализ публикаций проводится согласно общим принципам журналистики: честности, независимости и непредвзятости, уточняет издание. Проверка выборочная. Ее результаты Facebook использует для маркировки недостоверных сообщений. Такие публикации будут опускаться в низ новостной ленты, чтобы ограничить их распространение.
Результаты анализа фактов в соцсетях сотрудники информагентства размещают в блоге. 12 февраля был опубликован отчет, в котором самая старая публикация датирована 27 февраля 2019 года, а самая свежая — 26 января 2020 года.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Последние новости
Пашинян и Алиев примут участие в дискуссии по Карабаху в Мюнхене Обсуждение состоится 15 февраля
В Telegram теперь можно знакомиться Разработчики переработали страницы профиля и обновили функцию «Люди рядом»
В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру - выше +20 Ученые впервые зафиксировали в Антарктике температуру, превышающую 20 градусов по Цельсию
Нидерланды завершили процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС Нидерланды уведомили Совет Европы и Генеральный секретариат Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур по ратификации