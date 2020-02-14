Пашинян: Нападение Азербайджана на Карабах мы расценим как нападение на Армению
14 февраля 2020 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападение Азербайджана на Карабах Ереван расценит в качестве нападения на Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос представителя азербайджанской общины Германии в ходе обсуждений в фонде Фридриха Эберта.
По его словам, карабахский конфликт невозможно решить односторонними действиями.
«Если даже предположить, что власти Армении предпримут односторонние действия, то это не решит проблему, а усугубит ее», - отметил он. Пашинян подчеркнул, что Баку говорит исключительно о территориях, в то время как армянскую сторону беспокоит вопрос безопасности.
«В Азербайджане очень любят говорить о территориях, но очень важно понять, что мы говорим о безопасности.... Пояс безопасности, о котором говорят в Азербайджане, появился именно исходя из этой логики. Потому что мирные поселения подвергались обстрелу с азербайджанской стороны, мирные жители, дети годами не выходили из подвалов. И когда говорят - территории, мы это воспринимаем как безопасность. И прежде всего не Армения, а Нагорно-Карабахская Республика не готова поступиться собственной безопасностью, как и любая страна. То есть решение этой ситуации может быть связано только с гарантиями безопасности, которых нет. И не было. И их отсутствие привело к нынешней ситуации»,- отметил премьер.
«Что касается моего заявления «Арцах – это Армения и точка», то есть очень простое и конкретное объяснение. Мы говорили, что нападение Азербайджана на Карабах мы расценим как нападение на Армению. Армения - гарант безопасности Карабаха. И этим все сказано. За последние 1.5 года мы не видели конструктивных шагов со стороны Азербайджана в переговорном процессе, но с другой стороны я хочу оценить ту ситуацию, которой нам удалось достичь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с сентября 2018 года, когда мы встретились впервые. После этой встречи напряжение в регионе, на линии соприкосновения беспрецедентно низкое»,- заявил Пашинян.
Он выразил надежду, что в результате конструктивных обсуждений не только удастся сохранить относительно стабильную и спокойную ситуацию, но и продвинуться в направлении реального урегулирования.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 13 февраля находится в Германии с официальным визитом.
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