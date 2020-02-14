Нидерланды завершили процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС

Нидерланды завершили процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС
14 февраля 2020 - 20:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Нидерланды окончательно ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«12 февраля 2020 года Нидерланды уведомили Совет Европы и Генеральный секретариат Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом», - написала она.

Сенат Нидерландов 17 декабря 2020 года без обсуждения и голосования единогласно ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу. Сейчас оно окончательно ратифицировано 20 странами-членами ЕС.

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