Нидерланды завершили процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС
14 февраля 2020 - 20:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Нидерланды окончательно ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.
«12 февраля 2020 года Нидерланды уведомили Совет Европы и Генеральный секретариат Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом», - написала она.
Сенат Нидерландов 17 декабря 2020 года без обсуждения и голосования единогласно ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу. Сейчас оно окончательно ратифицировано 20 странами-членами ЕС.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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