В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали четверо россиян

PanARMENIAN.Net - Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге самовольно покинули еще четверо пациентов. Двое из них позднее вернулись на дообследование. В Роспотребнадзоре предполагают, что сбежавшим «позвонили и объяснили, что они были неправы».

За пределами карантина остаются две женщины - сбежавшая ранее Алла Ильина и еще одна девушка. В Роспотребнадзоре не исключают, что ее придется возвращать в больницу в судебном порядке, пишут «Ведомости».

Алла Ильина, сообщения о побеге которой появились 11 февраля, прибыла из Китая 30 января. На карантин в Боткинскую больницу ее направили после того, как она обратилась к врачам из-за больного горла. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск суд о принудительной госпитализации Ильиной, заседание назначено на 17 февраля.

Болезнь COVID-2019, вызванная коронавирусом нового типа, распространяется из китайской провинции Хубэй с декабря прошлого года. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 63,851, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. От коронавируса нового типа умерли 1383 человека.