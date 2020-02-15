Путин против однополых браков: В конституции РФ может появиться соответствующий запрет

Путин против однополых браков: В конституции РФ может появиться соответствующий запрет
15 февраля 2020 - 10:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины.

«Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», - заявил Путин в Москве на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, пишет Deutsche Welle.

Эту фразу он адресовал депутату Ольге Баталиной, которая выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. По мнению Путина, неполные семьи можно тоже считать семьями.

Ранее предложение закрепить в преамбуле конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Одновременно президент России высказался против воспитания детей в однополых союзах. «Что касается «родителя номер 1 и родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», - подчеркнул он.

Однополые браки законодательно разрешены в ряде европейских стран.

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