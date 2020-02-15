Путин против однополых браков: В конституции РФ может появиться соответствующий запрет
15 февраля 2020 - 10:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины.
«Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», - заявил Путин в Москве на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, пишет Deutsche Welle.
Эту фразу он адресовал депутату Ольге Баталиной, которая выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. По мнению Путина, неполные семьи можно тоже считать семьями.
Ранее предложение закрепить в преамбуле конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Одновременно президент России высказался против воспитания детей в однополых союзах. «Что касается «родителя номер 1 и родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», - подчеркнул он.
Однополые браки законодательно разрешены в ряде европейских стран.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Последние новости
Начальника Генштаба ВС Армении вызвали в парламент на закрытое совещание Постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности проведут закрытое совещание
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 120 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство
Самолет из Еревана экстренно сел в Шереметьево Это был рейс авиакомпании NordWind
«Манчестер Сити» на 2 сезона запретили участвовать в еврокубках Команду также обязали выплатить штраф в €30 млн