В Telegram теперь можно знакомиться

PanARMENIAN.Net - Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий: теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости. Разработчики переработали страницы профиля и обновили функцию «Люди рядом».

Теперь посмотреть фотографии, видео и ссылки стало намного проще, говорится в описании обновления, пишут «Ведомости».

С помощью функции «Люди рядом», появившейся в июне 2019 года, можно было поделиться контактными данными с пользователями поблизости, а также присоединиться к местным групповым чатам. Обновление «Люди рядом» 2.0 дает возможность показывать свой профиль окружающим. «Они смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение», – уточняют разработчики. При выборе опции «Не показывать меня» устройство будет скрыто.

Ранее Facebook отложил запуск сервиса по поиску знакомств. Компания должна была предоставить властям Ирландии (там находится европейская штаб-квартира соцсети) информацию о том, как будет осуществляться защита личных данных, но не сделала этого.