Совет французской Академии киноискусств в полном составе ушел в отставку из-за фильма Полански
14 февраля 2020 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии «Сезар» в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански.
Фильм режиссера Полански «Офицер и шпион» был номинирован на «Сезара» в 12 категориях. Сотни актеров, продюсеров и режиссеров призвали к бойкоту фильма, премии и потребовали реформу академии, пишет BBC.
Решение номинировать «Офицера и шпиона» на «Сезар» раскритиковали феминистские организации, кинокритики и министр Франции по делам равенства. В заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.
Свой шаг они объяснили желанием успокоить ситуацию и сделать все, чтобы кинофестиваль оставался тем, чем он и должен быть - праздником кино.
Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.
В 1977 году Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило до 50 лет тюрьмы. В 1978 году Полански заключил сделку с правосудием, признав себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней. После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что сделка будет отменена. С тех пор дело в отношении режиссера не закрыто, а за последние годы его обвинили в домогательствах еще несколько женщин.
В 2017 году Полански был вынужден дистанцироваться от премии «Сезар» из-за критики феминисток. Тогда он отказался от роли председателя жюри кинопремии.
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