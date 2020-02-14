Instagram намерен вернуть хронологический порядок в ленте

Instagram намерен вернуть хронологический порядок в ленте
14 февраля 2020 - 20:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Instagram тестирует функцию показа постов в ленте в хронологическом порядке. Новая функция позволит увидеть последние обновления в той последовательности, в которой они были опубликованы — а не в порядке, который выбрала нейросеть, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Next Web.

Издание ссылается на разработчицу и блогершу из Гонконга Джейн Манчун Вонг, которая написала в своем твиттере о тестировании такой функции. Девушка не является сотрудницей Instagram, однако известна в среде журналистов и работников IT-сферы: тщательно изучая код, она первой находит тестируемые функции — даже раньше, чем многие непосредственные сотрудники приложений.

Тестируемая функция — отдельный инструмент, а не опция для перевода ленты исключительно на хронологический принцип. Предполагают, что возможность настройки того, как будут отображаться публикации по умолчанию, появится позднее.

Instagram убрал хронологический порядок постов в 2016 году — тогда алгоритмы нейросети стали выбирать наиболее интересные из них для приоритетного показа. Это вызвало недовольство интернет-пользователей, и многие до сих пор надеются, что социальная сеть вернет ленту, упорядоченную по времени публикации, а не по определенному, не всегда понятному алгоритму.

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