«Манчестер Сити» на 2 сезона запретили участвовать в еврокубках

«Манчестер Сити» на 2 сезона запретили участвовать в еврокубках
15 февраля 2020 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - УЕФА наказал футбольный клуб «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фейр-плей. Команде запретили на два следующих сезона участвовать в европейских соревнованиях. Кроме того, на «горожан» наложен штраф в размере €30 млн, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу европейского футбольного союза.

Решение об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков было принято Арбитражной палатой УЕФА по финансовому контролю (CFCB).

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Манчестер Сити» может согласиться с санкциями или обжаловать решение CFCD в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Клуб отреагировал на решение УЕФА исключить команду из еврокубков, опубликовав заявление на своем официальном сайте. В клубе заявили, что будут подавать апелляцию на отстранение в CAS.

«Манчестер Сити» является шестикратным чемпионом Англии. Четыре титула команда завоевала после 2008 года, когда ее владельцем стала компания Abu Dhabi United Group. Она обеспечила «горожанам» финансирование, благодаря которому команда на протяжении последнего десятилетия укрепляла состав дорогими и высокооплачиваемыми футболистами.

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