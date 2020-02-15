Самолет из Еревана экстренно сел в Шереметьево
15 февраля 2020 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет из Еревана, который, по данным некоторых СМИ, готовился к экстренной посадке, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Это был рейс авиакомпании NordWind, пишет «МИР 24».
На борту Boeing находились 158 пассажиров. Лайнер совершил посадку по расписанию.
Ранее сообщалось, что самолет запросил разрешение на посадку из-за проблемы в механизации крыла.
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