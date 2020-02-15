Самолет из Еревана экстренно сел в Шереметьево

PanARMENIAN.Net - Самолет из Еревана, который, по данным некоторых СМИ, готовился к экстренной посадке, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Это был рейс авиакомпании NordWind, пишет «МИР 24».

На борту Boeing находились 158 пассажиров. Лайнер совершил посадку по расписанию.

Ранее сообщалось, что самолет запросил разрешение на посадку из-за проблемы в механизации крыла.