Forbes: Блумберг потратил на мемы в соцсетях до $1.5 млн в рамках предвыборной кампании

PanARMENIAN.Net - Бывший мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший об участии в выборах президента США, в рамках предвыборной кампании разместил рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram. По оценке Forbes, опросившего экспертов, кампания обошлась бизнесмену примерно в $1–1.5 млн.

В маркетинговом агентстве Mediakix сообщили Forbes, что инфлюенсеры из Instagram, у которых насчитывается 1 млн подписчиков, берут не менее $10 тыс за пост. По информации агентства, у более крупных игроков, вроде аккаунта Jerry Media, цена за рекламу в профиле начинается от $50 тыс, пишет РБК.

При этом эксперты считают, что посты на политическую тему представляют больший риск для инфлюенсеров, поскольку пользователи могут отписаться от аккаунтов с мемами, если те публикуют политический контент, с которым не согласна аудитория. Поэтому, как пояснили Forbes в Mediakix, политикам может потребоваться доплачивать блогерам сверх базовой ставки.

Таким образом, предполагают эксперты, средняя сумма за публикацию для Блумберга, вероятно, составляла от $30 тыс до $50 тыс. Учитывая эту сумму, реклама у 30 инфлюенсеров обошлась ему примерно в $1–1.5 млн.

Представитель Блумберга не стал комментировать эти подсчеты.

О решении участвовать в президентской гонке в 2020 году Блумберг объявил в конце ноября 2019 года. До этого он отказывался выдвигать свою кандидатуру. В январе бывший мэр Нью-Йорка говорил, что для победы над действующим президентом Дональдом Трампом готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков, на политическую рекламу Блумберг успел потратить уже более $250 млн.