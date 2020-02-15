Forbes: Блумберг потратил на мемы в соцсетях до $1.5 млн в рамках предвыборной кампании

Forbes: Блумберг потратил на мемы в соцсетях до $1.5 млн в рамках предвыборной кампании
15 февраля 2020 - 15:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг, объявивший об участии в выборах президента США, в рамках предвыборной кампании разместил рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram. По оценке Forbes, опросившего экспертов, кампания обошлась бизнесмену примерно в $1–1.5 млн.

В маркетинговом агентстве Mediakix сообщили Forbes, что инфлюенсеры из Instagram, у которых насчитывается 1 млн подписчиков, берут не менее $10 тыс за пост. По информации агентства, у более крупных игроков, вроде аккаунта Jerry Media, цена за рекламу в профиле начинается от $50 тыс, пишет РБК.

При этом эксперты считают, что посты на политическую тему представляют больший риск для инфлюенсеров, поскольку пользователи могут отписаться от аккаунтов с мемами, если те публикуют политический контент, с которым не согласна аудитория. Поэтому, как пояснили Forbes в Mediakix, политикам может потребоваться доплачивать блогерам сверх базовой ставки.

Таким образом, предполагают эксперты, средняя сумма за публикацию для Блумберга, вероятно, составляла от $30 тыс до $50 тыс. Учитывая эту сумму, реклама у 30 инфлюенсеров обошлась ему примерно в $1–1.5 млн.

Представитель Блумберга не стал комментировать эти подсчеты.

О решении участвовать в президентской гонке в 2020 году Блумберг объявил в конце ноября 2019 года. До этого он отказывался выдвигать свою кандидатуру. В январе бывший мэр Нью-Йорка говорил, что для победы над действующим президентом Дональдом Трампом готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков, на политическую рекламу Блумберг успел потратить уже более $250 млн.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны
В Антарктиде зафиксировали более 18 градусов тепла: Это исторический рекорд
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Начальника Генштаба ВС Армении вызвали в парламент на закрытое совещание Постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности проведут закрытое совещание
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 120 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство
Самолет из Еревана экстренно сел в Шереметьево Это был рейс авиакомпании NordWind
«Манчестер Сити» на 2 сезона запретили участвовать в еврокубках Команду также обязали выплатить штраф в €30 млн