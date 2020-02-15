ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 120 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 15 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1100 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство.