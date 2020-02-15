Начальника Генштаба ВС Армении вызвали в парламент на закрытое совещание
15 февраля 2020 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА Артак Давтян вызван в Национальное собрание Армении. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат НС РА Ани Самсонян.
«Постоянные комитеты НС РА по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности 18 февраля в 11:00 часов проведут совместное рабочее закрытое совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна», – написала Самсонян.
С начала 2020 года в ВС Армении погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.
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