Глава АО НКР: Последние случаи в армии показали, что что-то делаем неправильно
15 февраля 2020 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В штабе Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 15 февраля состоялось служебное совещание с участием членов Военного совета Армии и представителей военно-правоохранительных органов, которое провел министр обороны, командующий Армией обороны генерал-лейтенант Карен Абраамян. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
В ходе совещания были обсуждены инциденты со смертельным исходом в вооруженных силах. Коснувшись сложившейся ситуации, командующий Армией отдельно проанализировал каждый из произошедших случаев, указав на возможные причины и дальнейшие действия.
«Гибель каждого солдата - тяжелая потеря для нас, и вина за это лежит на каждом из нас. Произошедшие в последние время случаи показали, что, несмотря на проводимые нами в строгом режиме каждодневные работы, что-то где-то делаем неправильно», - заявил Абраамян.
Во время совещания свои соображения высказали также заместители командующего Армией и представители военно-правоохранительных органов. Они рассказали о шагах, предпринимаемых в направлении улучшения межличностных отношений в Армии, в том числе в местах постоянной дислокации офицеров соответствующих отделов и служб штаба, местах несения боевого дежурства.
Абраамян дал конкретные поручения ответственным должностным лицам, а представителей военно-правоохранительных органов призвал при обнаружении правонарушения любого типа быть более последовательными и принципиальными в процессе выявления причин и обстоятельств инцидентов.
С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.
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