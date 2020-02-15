Первая смерть от коронавируса в Европе։ Умерший - китаец

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила о первом на территории Европы случае смерти от коронавируса. В ночь на 15 февраля во французской клинике скончался 80-летний турист из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии нового вируса COVID-19. Китаец прибыл во Францию 16 января и спустя 10 дней был госпитализирован.

По словам Бузин, его состояние стремительно ухудшалось в последние дни. Китайский турист прилетел во Францию вместе с дочерью, которая была тоже госпитализирована, но сейчас, как говорят врачи, выздоравливает, пишет Deutsche Welle.

Помимо нее еще пять заразившихся коронавирусом пациентов остаются во французских больницах, их состояние не вызывает опасения, утверждают власти.

Ранее были зафиксированы три смертельных случая вне материкового Китая - в Гонконге, Японии и на Филиппинах, в то время как в самом Китае скончались от заболевания более 1500 тысяч человек. Несколько государств ранее запретили въезд иностранцев из Китая, многие авиакомпании значительно сократили рейсы в КНР. В девяти странах Европы зафиксированы 46 случаев заболевания.

В самом Китае около 56 млн жителей провинции Хубэй живут под карантином. Тем самым власти КНР пытаются сдержать распространение вируса. Они ограничили передвижения граждан, по всей стране закрыты рестораны, кинотеатры и другие места массового посещения, спортивные и культурные мероприятия отменены.