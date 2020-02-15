Еще один допинговый скандал: РФ лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Еще один допинговый скандал: РФ лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
15 февраля 2020 - 17:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских Игр 2014 года после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова. Международный союз биатлонистов (IBU) признал российского спортсмена виновным в употреблении допинга, Устюгов отстранен от соревнований на два года. Спортсмен лишится всех наград, в том числе золотой медали сочинской Олимпиады, пишет «Коммерсантъ».

После лишения одной золотой медали на счету России останется 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. В итоге российская сборная опустится на второе место в медальном зачете Игр-2014. Первое место достанется Норвегии - у нее 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Помимо Устюгова IBU дисквалифицировала олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову. Ее также признали виновной в употреблении запрещенного вещества и отстранили на два года. Биатлонистка закончила карьеру в 2017 году.

У спортсменов есть 21 день, чтобы подать апелляцию на решение IBU. Решение по апелляциям биатлонистов примут после изучения всех документов.

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