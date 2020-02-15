Пашинян и Алиев впервые проведут открытое обсуждение по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля примут участие в 45-минутной дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту в рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене. Это первое открытое обсуждение карабахского конфликта в данном формате.

Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась в марте 2019 года с участием сопредседателей Минской группы и министров иностранных дел двух стран. Сопредседатели назвали ее «долгой, насыщенной и интересной беседой».

Обсуждение, которое начнется в 20:30 по ереванскому времени, будет проходить под председательством президента Фонда США-Россия Селесты Уолландер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 февраля прибыл из Берлина в Мюнхен, где принял участие в официальной церемонии открытия ежегодной международной конференции по безопасности. В Мюнхен прибыл также президент Армении Армен Саркисян. Он выступит в качестве докладчика на обсуждении относительно квантовой политики.