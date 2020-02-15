Пашинян и Алиев провели короткую встречу в формате тет-а-тет

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 15 февраля провели в Мюнхене короткую встречу в формате тет-а-тет.

Подробности встречи двух лидеров пока неизвестны. Вскоре Пашинян и Алиев примут участие в 45-минутной дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту в рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене. Это первое открытое обсуждение карабахского конфликта в подобном формате.

Обсуждение, которое начнется в 20:30 по ереванскому времени, будет проходить под председательством президента Фонда США-Россия Селесты Уолландер.

Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась в марте 2019 года с участием сопредседателей Минской группы и министров иностранных дел двух стран. Сопредседатели назвали ее «долгой, насыщенной и интересной беседой».