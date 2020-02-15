В Мюнхене стартовала встреча Пашиняна и Алиева (обновляется)

PanARMENIAN.Net - В рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене стартовало панельное обсуждение карабахского конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это первое открытое обсуждение карабахского конфликта в данном формате. Оно продлится 45 минут.

Обсуждение проходит под председательством президента Фонда США-Россия Селесты Уолландер.

21:10 По словам Алиева, конфликт должен быть урегулирован поэтапно, и первым этапом должно стать «освобождение оккупированных территорий, возвращение и расселение азербайджанцев». Статус Нагорного Карабаха будет обсуждаться позже, «без освобождения территорий» процесс не должен начаться, считает азербайджанский лидер. Он заявил, что статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана.

Пашинян, в свою очередь, сказал: «После встречи в Душанбе мы совершили мини-революцию. После этой встречи нам удалось установить прямую линию контакта, обменяться информацией, и Алиев является соавтором этого шага вместе со мной.

С точки зрения Азербайджана, это - территории, с точки зрения Карабаха - безопасность. Статус-кво был сформирован, потому что когда Нагорный Карабах попытался осуществить свое право на самоопределение, начались военные действия против армян, проживающих в Арцахе. Они были вынуждены организовать самооборону».

Премьер-министр РА отметил, что его сын отправился в Карабах, чтобы добровольно защищать границы страны. Пашинян подчеркнул, что Алиев говорит, якобы Карабах не является стороной конфликта, однако Азербайджан дважды подписывал соглашения с Карабахом: соглашение о прекращении огня - в 1994 году, а три месяца спустя - в июле 1994 года - соглашение о прекращении огня было вновь подтверждено до политического урегулирования конфликта.

21:07 По словам Алиева, Азербайджан привержен переговорному процессу и не теряет надежды, что сможет восстановить территориальную целостность путем переговоров.

«Если из-за нового подхода армянской стороны переговоры будут полностью сорваны, то этот вариант может быть рассмотрен»,- заявил Алиев, отвечая на вопрос о передаче спора в Международный суд.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения также привержена переговорам и мирному процессу, и он должен проходить в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы работаем интенсивно и готовы прилагать настоящие усилия для урегулирования конфликта»,- заявил Пашинян.

По словам Алиева, азербайджанский народ, «пострадавший от армянской агрессии, хочет вернуться в свои дома, это его основополагающее право, которого он был лишен в течение 30 лет».

Президент Азербайджана отметил, что 80% армии НКР составляют граждане РА, и армии и республики НКР не существует. По его словам, в конфликте есть две стороны, и Нагорный Карабах не является стороной конфликта.

«Мы говорим с агрессором. Мы готовы к переговорам с Нагорным Карабахом при условии, что Армения прекратит финансировать этот незаконный субъект, выведет свои войска из Нагорного Карабаха и покинет наши территории. Пока они там, это исключено»,- заявил Алиев.

21:04 Пашинян - о Шаумяновском районе: «Был район, сейчас там нет ни одного армянина, а район переименован в труднопроизносимое для меня название».

20:55 Отвечая на «исторические факты», представленные Алиевым, Пашинян отметил, что Нагорный Карабах стал независимым так же, как Азербайджан получил независимость от СССР.

Коснувшись вопроса о «геноциде в Ходжалу», Пашинян сослался на заявление бывшего президента Азербайджана Аяза Ниязи оглы Муталибова о том, что оно было организовано азербайджанцами для его свержения.

«В течение последних 30 лет мы повторяли одно и то же каждый раз, и есть опасение, что международное сообщество в какой-то степени устало, и я думаю, что нам нужно выдвигать новые идеи»,- заявил Пашинян, добавив, что 30-летний конфликт не может быть решен в 1-2 шага.

По словам премьер-министра, он начал процесс микрореволюции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

20:54 «Не считаю, что лидерам Армении и Азербайджана стоит каждый раз повторять одно и то же», - отметила Уолландер.

20:50 В свою очередь, премьер Пашинян отметил, что Карабах вошел в состав Азербайджана только в результате образования СССР.

«Когда мы говорим о территориальной целостности, вопрос в том, о какой стране мы говорим... Советской Социалистической Республики Азербайджан не существует»,- заявил Пашинян.

20:45 Первым взял слово президент Азербайджана.

«Нагорный Карабах - часть Азербайджана, это историческая правда», - заявил он.

Алиев представил азербайджанские тезисы по Карабаху, кратко излагаем их суть: «Армяне не жили в Карабахе до 19-го века; Ереван был подарен Армении в качестве столицы со стороны Демократической Республики Азербайджан; армяне оккупировали Нагорный Карабах; совершили геноцид в Ходжалу».

Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась в марте 2019 года с участием сопредседателей Минской группы и министров иностранных дел двух стран. Сопредседатели назвали ее «долгой, насыщенной и интересной беседой».