Рейс Ереван-Москва не состоялся из-за неполадок с двигателями самолета

PanARMENIAN.Net - Авиарейс из Еревана в Москву 16 февраля не состоялся из-за неполадок в работе двигателей самолета. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

«Из-за нестабильной работы двигателей самолета А321 авиакомпании Норд Винд авиарейс Ереван-Москва не состоялся. Самолет вернулся на стоянку аэропорта «Звартноц», - сообщили в Комитете.

Экипаж и пассажиры не пострадали.

Самолет вылетел в Москву 17 февраля в 01:20 по ереванскому времени.