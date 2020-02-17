Рейс Ереван-Москва не состоялся из-за неполадок с двигателями самолета
17 февраля 2020 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиарейс из Еревана в Москву 16 февраля не состоялся из-за неполадок в работе двигателей самолета. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.
«Из-за нестабильной работы двигателей самолета А321 авиакомпании Норд Винд авиарейс Ереван-Москва не состоялся. Самолет вернулся на стоянку аэропорта «Звартноц», - сообщили в Комитете.
Экипаж и пассажиры не пострадали.
Самолет вылетел в Москву 17 февраля в 01:20 по ереванскому времени.
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