Китай сообщил о снижении смертности из-за коронавируса в Хубэе

Китай сообщил о снижении смертности из-за коронавируса в Хубэе
17 февраля 2020 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Региональная комиссия по здравоохранению провинции Хубэй сообщила, что за последние сутки в регионе умерли 100 человек. Ситуация в этом плане улучшилась по сравнению с 15 февраля, когда китайские власти признали смерть 139 пациентов.

При этом власти сообщили, что число новых случаев заражения (1933) выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем, 90% приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии, пишет РБК.

Всего в провинции Хубэй зафиксировано 58,182 заболевших. Там умерли 1696 человек, в то время как за пределами региона всего 74. В частности, пятеро скончались за пределами материкового Китая — в Гонконге, на Тайване, во Франции, Японии и на Филиппинах.

Данные по заболевшим огласила и Национальная комиссия по здравоохранению КНР. По ее данным, на территории материкового Китая всего зарегистрировано 70,548 заболевших. За сутки за пределами Хубэя умерли пять человек (двое в Хэнани и трое в Гуаньдуне).

Китайские власти отметили, что 1425 человек вылечились и были выписаны. Общее число выздоровевших достигло таким образом 10,844.

Ранее власти КНР предприняли новые меры, чтобы остановить распространение вируса. В провинции Хубэй было ограничено движение автомобильного транспорта. Исключение сделано для машин скорой помощи, полиции, пожарной охраны.

В самом Ухане жителям запретили покидать свои микрорайоны без специального разрешения.

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