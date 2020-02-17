Армянские дайверы получили серебро на Гран-при FINA по прыжкам в воду

PanARMENIAN.Net - Армянская пара дайверов Владимир Арутюнян и Вардан Баяндурян 16 февраля заняла второе место и получила серебряную медаль по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки на Гран-при по прыжкам в воду, организованном Международной федерацией плавания (FINA).

Армянская пара набрала 332,76 балла, пишет CBC.

Первое место заняла канадская пара - Лоран Госселин-Парадис и Итан Питман, третье - итальянские прыгуны Джулиан и Майколь Верзотто.

Первый этап Гран-при FINA по прыжкам в воду начался 14 февраля в испанском Мадриде, и это первая из восьми остановок. Соревнование пройдет на пяти континентах и завершится в Австралии в ноябре. Следующий этап Гран-при FINA пройдет в Ростоке (Германия) 20 февраля.

FINA - Международная федерация плавания - организация, объединяющая большинство национальных плавательных федераций, определяющая основные направления развития некоторых водных видов спорта, в настоящий момент это: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде. Организация признана Международным олимпийским комитетом (МОК).