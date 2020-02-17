Эксперт: Пик вспышки коронавируса в Китае пройден
17 февраля 2020 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Вспышка нового коронавируса в Китае уже достигла пика, число новых случаев заражения постепенно идет на спад, и в будущем следует ожидать улучшения ситуации. Такую точку зрения высказал 17 февраля главврач специализированной больницы «Лэйшэньшань» для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань.
«Поворотный момент (в борьбе с коронавирусом) уже наступил. Что касается статистики инфицированных, многие зарегистрированные случаи относятся к категории уже ранее выявленных. Число пациентов с повышенной температурой, по моим наблюдениям, снижается пятый день подряд», - отметил он, пишет ТАСС.
Эксперт выразил уверенность, что повторного резкого увеличения числа заболевших уже не произойдет.
Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах. 16 февраля власти подтвердили порядка 68.5 тысяч случаев заражения, из числа инфицированных умерли 1665, выздоровели свыше 9.4 тысячи человек.
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