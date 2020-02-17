В Армении стартовала агиткампания к референдуму по поправкам в Конституцию
17 февраля 2020 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 17 февраля стартовала кампания по проведению референдума по поправкам в Конституцию РА.
Штаб сторонников конституционных изменений (штаб «Да») возглавляет председатель правления партии «Гражданский договор», министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян. Штаб «Нет» еще не сформирован. Как парламентские, так и внепарламентские оппозиционные партии объявили, что не будут участвовать в кампании референдума.
В ЦИК заявили, что срок формирования штаба «Нет» истекает 17 февраля. В случае, если в установленный срок агитационный фронт «Нет» не будет зарегистрирован, то его сможет сформировать группа граждан, состоящая, как минимум, из 50 человек. Заявление граждан о регистрации штаба «Нет» в ЦИК может быть представлено с 18 февраля.
Агиткампания завершится 3 апреля.
В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Ранее правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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