СМИ: Российские разведчики ищут межконтинентальные кабели у берегов Ирландии

PanARMENIAN.Net - Российские разведчики у берегов Ирландии искали место, где размещены межконтинентальные волоконно-оптические кабели, которые соединяют Европу, Великобританию и США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета The Times.

Издание отмечает, что в Ирландии могли работать представители главного разведывательного управления Генштаба ВС России. По данным издания, российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы иметь возможность повредить их в будущем.

Газета напоминает, что пять лет назад военные США уже говорили, что российские подлодки изучают местонахождение кабелей в Атлантике.

Западные спецслужбы также подозревают Россию в том, что она использует Ирландию в качестве базы для своих сотрудников в связи с тем, что в этой стране плохо развита контрразведка.

По кабелям, проложенным у берегов Ирландии, проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Межконтинентальная связь позволяет общаться и производить финансовые операции.

Летом 2019 года об интересе российской разведки к океанским кабелям писал немецкий журнал Spiegel.