СМИ: Российские разведчики ищут межконтинентальные кабели у берегов Ирландии
17 февраля 2020 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские разведчики у берегов Ирландии искали место, где размещены межконтинентальные волоконно-оптические кабели, которые соединяют Европу, Великобританию и США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета The Times.
Издание отмечает, что в Ирландии могли работать представители главного разведывательного управления Генштаба ВС России. По данным издания, российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы иметь возможность повредить их в будущем.
Газета напоминает, что пять лет назад военные США уже говорили, что российские подлодки изучают местонахождение кабелей в Атлантике.
Западные спецслужбы также подозревают Россию в том, что она использует Ирландию в качестве базы для своих сотрудников в связи с тем, что в этой стране плохо развита контрразведка.
По кабелям, проложенным у берегов Ирландии, проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Межконтинентальная связь позволяет общаться и производить финансовые операции.
Летом 2019 года об интересе российской разведки к океанским кабелям писал немецкий журнал Spiegel.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в Вооруженных силах Подробно были затронуты обстоятельства и причины произошедших в последнее время смертей в ВС
Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о возвращении в политику и готовности общаться с Саакашвили Бывший президент сказал, что в настоящее время он ведет переговоры с различными лицами
Партия «Наследие»: 5 апреля – не день избрания новой Армении В партии отмечают, что Армения нуждается в новом Конституционном суде
В Армении стартовала агиткампания к референдуму по поправкам в Конституцию Референдум намечен на 5 апреля