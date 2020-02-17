Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о возвращении в политику и готовности общаться с Саакашвили

Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о возвращении в политику и готовности общаться с Саакашвили
17 февраля 2020 - 16:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили объявил о возвращении в политику и готовности говорить со своим предшественником Михеилом Саакашвили, если у него есть видение углубления демократии в Грузии. Об этом Маргвелашвили сообщил в программе «Акценты недели» на канале «Мтавари архи» («Главный канал»).

«Когда вопрос касается углубления демократической повестки дня, я готов говорить со всеми политическими фигурами, в том числе - с Саакашвили, если у него есть видение укрепления демократии в Грузии», - заявил Гиоргий Маргвелашвили, пишет «Грузия-Online».

Бывший президент еще раз сказал, что в настоящее время он ведет переговоры с различными лицами и за круглым столом начинает говорить с объединенной оппозицией. По его словам, его действия будут направлены на усиление объединенной оппозиции.

Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2018-го. До него - с 2003 по 2007 и с 2008 по 2013 годы - президентом Грузии был Саакашвили.

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