Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о возвращении в политику и готовности общаться с Саакашвили
17 февраля 2020 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили объявил о возвращении в политику и готовности говорить со своим предшественником Михеилом Саакашвили, если у него есть видение углубления демократии в Грузии. Об этом Маргвелашвили сообщил в программе «Акценты недели» на канале «Мтавари архи» («Главный канал»).
«Когда вопрос касается углубления демократической повестки дня, я готов говорить со всеми политическими фигурами, в том числе - с Саакашвили, если у него есть видение укрепления демократии в Грузии», - заявил Гиоргий Маргвелашвили, пишет «Грузия-Online».
Бывший президент еще раз сказал, что в настоящее время он ведет переговоры с различными лицами и за круглым столом начинает говорить с объединенной оппозицией. По его словам, его действия будут направлены на усиление объединенной оппозиции.
Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2018-го. До него - с 2003 по 2007 и с 2008 по 2013 годы - президентом Грузии был Саакашвили.
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