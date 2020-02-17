Жителям Хубэя запретили покидать свои дома: Нарушителей задержат до 10 суток

PanARMENIAN.Net - Власти китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавирусной инфекции, ввели запрет на движение пешеходов и всех видов транспортных средств.

Согласно документу, жителям запрещается покидать свои дома. Передвигаться в населенных пунктах разрешается только сотрудникам учреждений здравоохранения и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, по определенным маршрутам и строго в установленное время. Нарушители будут задерживаться на срок до 10 суток, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Такой же запрет введен на движение любых автотранспортных средств, кроме автомобилей медперсонала, доставки предметов первой необходимости и машин со спецпропусками. Автовладельцам, нарушившим запрет, грозит лишение водительских прав, штраф в 500 юаней и арест на 10 суток.

По данным госкомиссии по здравоохранению провинции Хубэй, за последние сутки умерло 100 заболевших коронавирусом, заразилось около 2000. Число зараженных новым коронавирусом в провинции за весь период эпидемии превысило 58,100 человек, из них умерло 1696, выздоровели 6639 жителей. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что за пределами Хубэя за сутки умерло пять человек.

В административном центре провинции – городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 76 человек, выявлено 1690 новых больных.