В РФ могут ограничить продажу вейпов
17 февраля 2020 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В России вскоре может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов. Под запретом окажется некурительная продукция с содержанием никотина – пастилки, снюсы и прочее, передают «Ведомости».
Соответствующая идея рассмотрена 14 февраля в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Помимо депутатов присутствовали сотрудники Минздрава, Роспотребнадзора, представители отраслевых союзов и компаний – производителей табачных изделий.
Это было финальное заседание, обсуждались итоговые поправки ко второму чтению антитабачного закона, рассказал один из разработчиков поправок – первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции, говорит он. Инициативу продвигал Минздрав, ее же поддержал Роспотребнадзор, сообщили источнику сотрудники двух компаний – производителей табака.
Ранее запрет на вейпы решили ввести в Индии. А в середине сентября 2019 Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране всех ароматических наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, что имеют запах табака. В 33 американских штатах в прошедшие месяцы было зарегистрировано более 1000 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет. Семь пациентов умерли. Эти сообщения вызвали во многих странах дискуссию о вреде этих курительных приспособлений.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в Вооруженных силах Подробно были затронуты обстоятельства и причины произошедших в последнее время смертей в ВС
Партия «Наследие»: 5 апреля – не день избрания новой Армении В партии отмечают, что Армения нуждается в новом Конституционном суде
СМИ: Российские разведчики ищут межконтинентальные кабели у берегов Ирландии По данным издания, российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест
В Армении стартовала агиткампания к референдуму по поправкам в Конституцию Референдум намечен на 5 апреля