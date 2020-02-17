В РФ могут ограничить продажу вейпов

PanARMENIAN.Net - В России вскоре может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов. Под запретом окажется некурительная продукция с содержанием никотина – пастилки, снюсы и прочее, передают «Ведомости».

Соответствующая идея рассмотрена 14 февраля в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Помимо депутатов присутствовали сотрудники Минздрава, Роспотребнадзора, представители отраслевых союзов и компаний – производителей табачных изделий.

Это было финальное заседание, обсуждались итоговые поправки ко второму чтению антитабачного закона, рассказал один из разработчиков поправок – первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции, говорит он. Инициативу продвигал Минздрав, ее же поддержал Роспотребнадзор, сообщили источнику сотрудники двух компаний – производителей табака.

Ранее запрет на вейпы решили ввести в Индии. А в середине сентября 2019 Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране всех ароматических наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, что имеют запах табака. В 33 американских штатах в прошедшие месяцы было зарегистрировано более 1000 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет. Семь пациентов умерли. Эти сообщения вызвали во многих странах дискуссию о вреде этих курительных приспособлений.