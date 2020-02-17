Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в Вооруженных силах
17 февраля 2020 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 февраля провел совещание в связи с последними случаями гибели армянских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр обороны Давид Тоноян, исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян, генеральный прокурор Артур Давтян, председатель Следственного комитета Айк Григорян, другие высокопоставленные представители ВС и правоохранительных органов.
Подробно были затронуты обстоятельства и причины произошедших в последнее время смертей в ВС. Ответственные лица доложили о ходе возбужденных уголовных дел. Пашинян в качестве приоритета выделил решение вопросов, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в Вооруженных силах, подчеркнул необходимость принятия последовательных мер для значительного повышения уровня дисциплины и дал соответствующие поручения ответственным лицам.
С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.
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