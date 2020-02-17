В Британии на суперкомпьютер для прогноза погоды потратят за $1.6 млрд
17 февраля 2020 - 20:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Британское правительство потратит $1.6 млрд на создание мощнейшего в мире суперкомпьютера для прогнозирования погоды и климатических изменений. Разработка поможет стране показать свое лидерство в исследовании климата и достичь амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Новый суперкомпьютер заменит существующее устройство, которое входит в топ-50 мощнейших суперкомпьютеров в мире.
Новая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма, недавно назначенный ответственным за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре этого года. В Met Office уверены, что новая разработка поможет улучшить степень подготовленности населения и властей к экстремальным погодным условиям. Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов. Кроме того, суперкомпьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу.
В Met Office уже используют суперкомпьютеры для прогнозирования климатических изменений, но их планируют заменить на новые в период с 2022 по 2032 год. Планируется, что инвестирование в замену суперкомпьютеров в первые пять лет увеличит компьютерную мощность прогностического центра в шесть раз.
---------
Великобритания стала первой крупной экономикой, заявившей о намерении свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Новый суперкомпьютер поможет стране в достижении этой цели, надеются британские власти.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в Вооруженных силах Подробно были затронуты обстоятельства и причины произошедших в последнее время смертей в ВС
Партия «Наследие»: 5 апреля – не день избрания новой Армении В партии отмечают, что Армения нуждается в новом Конституционном суде
СМИ: Российские разведчики ищут межконтинентальные кабели у берегов Ирландии По данным издания, российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест
В Армении стартовала агиткампания к референдуму по поправкам в Конституцию Референдум намечен на 5 апреля