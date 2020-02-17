В Британии на суперкомпьютер для прогноза погоды потратят за $1.6 млрд

В Британии на суперкомпьютер для прогноза погоды потратят за $1.6 млрд
17 февраля 2020 - 20:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Британское правительство потратит $1.6 млрд на создание мощнейшего в мире суперкомпьютера для прогнозирования погоды и климатических изменений. Разработка поможет стране показать свое лидерство в исследовании климата и достичь амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Новый суперкомпьютер заменит существующее устройство, которое входит в топ-50 мощнейших суперкомпьютеров в мире.

Новая система прогнозирования позволит выйти на следующий уровень компьютерного моделирования погодных и климатических изменений, заявил бизнес-секретарь британского прогностического центра Met Office Алок Шарма, недавно назначенный ответственным за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре этого года. В Met Office уверены, что новая разработка поможет улучшить степень подготовленности населения и властей к экстремальным погодным условиям. Так, с помощью данных новой системы можно будет выбрать оптимальное место расположения средств защиты от наводнений, лучше подготовить аэропорты для ситуаций с нарушениями работоспособности и лучше защитить энергетический сектор от возможных скачков напряжения и блэкаутов. Кроме того, суперкомпьютер позволит авиаперевозчикам воспользоваться преимуществами от попутного ветра, а это в свою очередь может сократить выбросы в атмосферу.

В Met Office уже используют суперкомпьютеры для прогнозирования климатических изменений, но их планируют заменить на новые в период с 2022 по 2032 год. Планируется, что инвестирование в замену суперкомпьютеров в первые пять лет увеличит компьютерную мощность прогностического центра в шесть раз.

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Великобритания стала первой крупной экономикой, заявившей о намерении свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Новый суперкомпьютер поможет стране в достижении этой цели, надеются британские власти.

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