По итогам совещания у Пашиняна в ВС Армении будут кадровые перестановки

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по итогам совещания по инцидентам в армии приняты важные, в том числе кадровые решения. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

В ходе совещания Пашинян в качестве приоритета выделил решение вопросов, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в Вооруженных силах, подчеркнул необходимость принятия последовательных мер для значительного повышения уровня дисциплины и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

«На этом фоне хотел бы подчеркнуть, что в 2019 году был зафиксирован исторический минимум смертей в армии. И наша задача – сохранение динамики. Считаю важным исключение нервозной обстановки вокруг армии. Нет раскола общество-армия. Мы – один организм, одна семья. И мы победим»,- написал Пашинян.