По итогам совещания у Пашиняна в ВС Армении будут кадровые перестановки

По итогам совещания у Пашиняна в ВС Армении будут кадровые перестановки
18 февраля 2020 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по итогам совещания по инцидентам в армии приняты важные, в том числе кадровые решения. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

В ходе совещания Пашинян в качестве приоритета выделил решение вопросов, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в Вооруженных силах, подчеркнул необходимость принятия последовательных мер для значительного повышения уровня дисциплины и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

«На этом фоне хотел бы подчеркнуть, что в 2019 году был зафиксирован исторический минимум смертей в армии. И наша задача – сохранение динамики. Считаю важным исключение нервозной обстановки вокруг армии. Нет раскола общество-армия. Мы – один организм, одна семья. И мы победим»,- написал Пашинян.

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Грузия не возобновит контракт с консорциумом по строительству глубоководного порта в Анаклии В настоящее время правительство Грузии работает над условиями нового тендера, который скоро будет объявлен
Украина сообщила об эскалации на линии разграничения в Донбассе Сообщается, что есть погибшие, но их число украинские военные не уточняют
Джефф Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата Основатель компании Amazon объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начале выделения грантов
Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом РФ в Венесуэле Он занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД РФ