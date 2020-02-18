Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса
18 февраля 2020 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В китайском Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя «Учан» Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни, пишет РИА Новости.
«Учан» одним из первых стал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.
В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72.4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч. Всего в мире 1874 скончавшихся.
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