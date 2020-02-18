Джефф Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата

Джефф Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата
18 февраля 2020 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель компании Amazon Джефф Безос, занимающий сейчас первую строчку в списке богатейших людей мира по версии издания Forbes, объявил, что выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Он заявил об этом 17 февраля в социальной сети Instagram, где также сообщил о создании экологического фонда под названием Bezos Earth Fund.

Целью фонда станет финансирование «ученых, активистов, неправительственных организаций», а также поддержка «любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу», пишет Deutsche Welle.

«Мы можем спасти Землю», - подчеркнул глава Amazon, уточнив, что летом его фонд начнет выделение грантов.

По данным Forbes, Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $130 миллиардов. До объявления о создании фонда крупнейшем благотворительным пожертвованием Безоса были $2 миллиарда, которые в сентябре 2018 года он направил на поддержку бездомных семей и развитие образовательных программ.

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